Del den hevede deigen i 8 like store deler. Trill først hver del til en rund bolle. Bruk så skaftet på en sleiv eller lignende til å bore et hull i midten av bollen. Utvid hullet med fingrene slik at det blir ca 5 cm i diameter. Husk at deigen hever seg under koking og steking, så det er viktig at hullet ikke er for lite, ellers vil det vokse igjen.