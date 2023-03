Eltefrie rundstykker

Eltefrie rundstykker over natten er helt supert når du vil servere nybakte rundstykker til frokost uten for mye innsats.

Eltefrie rundstykker gir deg den perfekte starten på morgenen. For hva er vel bedre enn å våkne til nystekte rundstykker med en knasende, sprø skorpe og et mykt og luftig indre? Da kan pålegg være pålegg, for det som smaker aller best er bare å rive rundstykket i to, for så å smøre på generøse mengder godt smør. Det er digg det!