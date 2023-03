Pizzasnurrer med kjøttdeig

Du kan variere fyllet med det du liker best. Her får du forslag til enten kjøttsaus- eller skinkefyll. Det er ikke noe i veien for å lage et vegetarfyll i stedet, ved å bytte ut for eksempel karbonadedeig med røde bønner, eller skinkeskivene med tynne skiver aubergine.