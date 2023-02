Glutenfri ciabatta

– I helgene er det digg med ferske rundstykker. Det hender at vi står opp ganske sent, da er det lurt at jeg har satt deigen kvelden før, så er det bare å bake ut og sette i ovnen før frokost. Glutenfri bakst er jo aller best sånn, rykende fersk og varm, skriver Torill Schinstad om denne oppskriften på ciabatta over natta.