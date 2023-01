Frokostmuffins med bacon

Frokostmuffins med bacon dekker de fleste behov til frokosten. Matmuffins har en mengde variasjonsmuligheter, og her har man valgt å gå for en litt-av-alt variant som passer like godt til frokost som det gjør som lunsjmuffins. Oppskriften gir 12 stykker.