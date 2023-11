Smultringer må være en av beste småkakene som hører med til den tradisjonelle julebaksten. Hvilke sorter som bakes til jul er forskjellig, men smultringer regnes for mange som en av de syv slagene.



Den aller største lykken ved å bake smultringer er å spise den runde bollen som blir til overs ved utstikking, spør du meg. Den kan også stekes og nytes nystekt.



Smultringer har fått navnet av tilberedningsmetoden. Småkakene frityrstekes nemlig i smult. Smult er hvitt fett med salveaktig konsistens som smelter helt ved omkring 30–35 °C.



Tips: Sjekk at smulten er varm nok ved å stikke en trepinne ned i gryten. Når det freser rundt pinnen kan kakene legges i. Pass på at smulten ikke blir for varm under koking/fritering.