Dekorative goro hører til de syv slag. Mange har minner knyttet til disse søte og sprø kakene, som får mønsteret sitt fra et karakteristisk gorojern. Å lage goro krever innsats og kjærlighet, så disse kakene kan du servere med stolthet!



Goro er en såkalt jernkake og sies å være en av våre eldste kaker. Det som skiller goro fra andre jernkaker er at deigen først må kjevles ut før leiven legges i jernet.



Deigen må hvile i kjøleskapet over natten. Dette er ikke medregnet i tidsbruk.

Tips: Det kan være lurt å være to som samarbeider om kjevling og steking. Hvis ikke bør du kjevle ut en og en passe stor leiv, altså flate firkanter, for så å oppbevare leivene i kjøleskapet frem til steking.