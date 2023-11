Fattigmann

Kjevl ut deigen på et godt melet bakebord til cirka 3 millimeter tykkelse. Dryss litt mel over deigen også, og ikke kjevl ut alt på en gang. Bruk en bakkelsspore, eller lignende redskap, og skjær ut jevne snipper. Lag et snitt midt på hver snipp, og træ den ene spissen gjennom hullet.