Skjær smøret til sandkakene i terninger. Ha det over i en bakebolle og la smøret stå fremme på kjøkkenbenken til det blir mykt.

Skjær smøret til sandkakene i terninger. Ha det over i en bakebolle og la smøret stå fremme på kjøkkenbenken til det blir mykt.

Pakk deigen godt inn i plastfolie og la den ligge minst 1 time i kjøleskapet eller aller helst natten over.

Pakk deigen godt inn i plastfolie og la den ligge minst 1 time i kjøleskapet eller aller helst natten over.