Pepperkakedeig

Pepperkaker er en viktig del av julen, og her deler mesterkokk Lise Finckenhagen sin oppskrift på pepperkakedeig. Lag deigen dagen før du planlegger pepperkakebakingen, slik at pepperkakedeigen får ligge kjølig over natten. Så er det bare å invitere på juleverksted!