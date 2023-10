Pepperkaker er en viktig del av julen, og her deler mesterkokk Lise Finckenhagen sin oppskrift på pepperkakedeig. Lag deigen dagen før du planlegger pepperkakebakingen, slik at pepperkakedeigen får ligge kjølig over natten. Så er det bare å invitere på juleverksted!



Tips: Kjevl gjerne pepperkakedeigen rett ut på bakepapir eller en bakeduk. Stikk ut figurer og fjern den overflødige deigen. Da slipper du å flytte på figurene før steking, og alle bevarer sin opprinnelige form og fasong.



Ferdigstekte og avkjølte pepperkaker oppbevares best i en kakeboks av metall i kjøkkenskapet.



For glutenfrie pepperkaker, sjekk ut oppskrift på glutenfri pepperkakedeig.



Vil du bake flere slag til jul? Her finner du oppskriften på krumkaker, Goro, sandkaker, berlinerkranser, sirupsnipper.