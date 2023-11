Kjevle ut deigen på melet bord til en rektangulær leiv. Bruk en ostehøvel og høvle smøret i skiver som fordeles over leiven. Klem forsiktig ut rosinene og fordel over leiven. Fordel også over revet mandelmasse. Dryss over sukkeret og til slutt siktes melet over fyllet (melet hjelper til med å holde fyllet på plass inni bollene).