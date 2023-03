Lussekatter fra Det søte liv

Luciadagen må markeres med lussekatter! Du kan lage dette av de fleste typer gjærdeiger. Den eneste forskjellen er at du tilsetter safran i den lunkne melken før du rører ut gjæren. Her har jeg brukt min yndlingsoppskrift på «verdens beste boller» og laget «verdens beste lussekatter». De blir helt fantastisk luftige, myke og gode!

Gjærbakst med safran er noe av det beste som finnes – og det er ekstremt viktig for smaken at du bruker ekte safran! Det kunne aldri falt meg inn å bake med gurkemeie bare for å få gulfarge, for det gir ikke den samme smaken som safran. Safran er et dyrt krydder, men du kan trøste deg med at de øvrige ingrediensene for å lage bollene er nokså billige varer. Du får kjøpt malt safran i de fleste norske matbutikker. Får du tak i hele safrantråder, som er enda litt mer eksklusivt, ikke nøl med å bruke det!

Oppskrift og foto: Kristine Ilstad/Det søte liv.