Krumkaker

Krumkaker er en klassiker til jul. Like god til kaffekosen eller som dessert til multekrem.

Knasende krumkaker er tradisjonelle og populære småkaker i julen. Her får du Ingrid Espelid Hovigs klassiske oppskrift på krumkaker, som du kan prøve når du skal fylle kakeboksen til jul.

Krumkaker lager du helst i et krumkakejern. Når kakene er ferdigstekt bruker du en krumkakepinne for å forme kaken til kremmerhusform. Har du ikke krumkakepinne kan du bruke bunnen av en kopp og forme små skåler. Her gjelder det å være rask på labben kakene må formes mens kakene fortsatt er varme og myke.