Bak et grytebrød og se hvor lett det faktisk kan være å bake brød! Dette grytebrødet er eltefritt og enkelt å lykkes med.



Den lange hevetiden her gir brødet et snev av surdeigsaromaer, og grytestekingen sørger for skikkelig sprø skorpe. Det er nesten så du føler deg som en profesjonell baker når du vender det nystekte brødet ut av gryten. Så enkelt og så godt!



Tips: Det er veldig godt å tilsett litt tørket frukt i små biter eller tørkede bær i deigen. Prøv for eksempel tørkede tyttebær, tørkede eplebiter eller blåbær. Pakk det nystekte brødet inn i et klede for å bevare sprøheten i skorpen. Pakker du det i plast, blir skorpen myk.