Eltefri focaccia

Drypp over cirka 1,5 ss olivenolje og fold alle kantene av deigen inn mot midten. Snu deigen slik at skjøten ligger ned.

Drypp over cirka 1,5 ss olivenolje og fold alle kantene av deigen inn mot midten. Snu deigen slik at skjøten ligger ned.

Dekk bollen med plastfolie og et håndkle. La deigen heve natten over i kjøleskapet, 12-16 timer.

Dekk bollen med plastfolie og et håndkle. La deigen heve natten over i kjøleskapet, 12-16 timer.

Ha litt olje på hendene og løsne deigen fra bollen mens du bretter alle kantene av deigen inn mot midten. Gjenta brettingen et par - tre ganger.

Ha litt olje på hendene og løsne deigen fra bollen mens du bretter alle kantene av deigen inn mot midten. Gjenta brettingen et par - tre ganger.