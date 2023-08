Når du baker brød i gryte, får du ekstra god skorpe på brødet. I tillegg ser det veldig hyggelig ut med brødet inni gryten. Her er det brukt en helt enkel, eltefri deig, som gir et saftig og grovt grytebrød nesten uten jobb. Deigen skal være nesten tyktflytende når du setter den til heving.



Du trenger en 4 liters jerngryte med lokk.



Oppskrift på lyst og eltefritt grytebrød finner du her!