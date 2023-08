Bak et eltefritt grytebrød, for det er nesten ingenting som slår rykende ferskt, hjemmebakt brød til frokost!



Lager du et eltefritt brød, er det ikke store innsatsen du må legge i selv. Det eneste du må gjøre er å sette deigen kvelden før, og du kan etter noen enkle grep spise fantastisk godt brød dagen etter. Saftig og deilig inni, med sprø skorpe utenpå!