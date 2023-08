Eltefritt brød i form

Eltefritt brød er nok et av de enkleste brødene du kan bake - her er det bakt i form! Det eneste med eltefrie brød er at du må planlegge litt, slik at brødet for hevet for eksempel over natten.



Tips: Pakk brødet inn i klede for å bevare sprøheten i skorpen, pakker du det i plast blir skorpen myk.



