Grovt matpakkebrød

Ha deigen over i en romslig bolle. Dekk til bollen med plastfilm og et klede over der igjen. La deigen heve over natten i kjøleskap (8-10 timer).

Ha deigen over i en romslig bolle. Dekk til bollen med plastfilm og et klede over der igjen. La deigen heve over natten i kjøleskap (8-10 timer).