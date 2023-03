Surdeigsbrød

Hver bakeøkt begynner med at du lager en surdeig som modner over noen timer. Dette er en blanding med litt av starteren din og ferskt mel og vann.

Mål opp angitt mengde salt og strø det over deigen. Bruk tommel og pekefinger til å knipe i deigen, slik at du skviser ut små baller i bollen. Gjør dette noen runder i bollen til du kjenner at den strammer seg og er litt tyngre å knipe i. Dekk til bollen og la deigen hvile i 30 minutter.

Dypp hånden i en skål med varmt vann. Kil den inn mellom deigen og bollen, ta tak i deigens underside, strekk den litt ut og brett den over mot motsatt side av bollen. Gjenta denne prosessen ved å jobbe deg rundt bollen, til du kjenner at deigen har spent seg ordentlig opp. Gjenta denne prosessen 3 ganger med 30 minutters mellomrom. Etter siste omgang lar du deigen hvile i 1 time.

