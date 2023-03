Surdeigsstarter

Dag 1, morgen: Bland 50 gram fin sammalt rug med 80 gram vann (ca. 30 grader) i et av glassene. Blandingen vil være ganske våt. Sett lokket løst på, slik at det ikke er 100% lufttett. La det stå i 24 timer på et lunt sted, gjerne opp mot 25 grader, til neste morgen.