Flettebrød med havre

– Da jeg var liten, pleide mamma å lage fletteloff, det var virkelig stas. Jeg kan ikke servere loff slik som mamma gjorde, men jeg kan bake andre flettede brød. Denne havrefletten er populær hjemme hos oss, det er ikke mye jobb med flettingen, men det gir et veldig staselig resultat, sier Schinstad om oppskriften.

Obs! Havrekornet i seg selv inneholder ikke gluten, men havre kan få med seg andre kornslag på åkeren eller under produksjon. Det finnes derfor glutenfri havremel for å være sikker på at havren er helt uten gluten.