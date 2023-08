Hell melken i en kasserolle, ha i kardemommen og varm det fingervarmt til ca. 38 grader. Smuldre gjæren i en bolle og løs den opp i melk, sukker, salt og egg. Ha i litt og litt mel om gangen i røren og elt til du får en smidig og glatt deig i ca. 7 minutter. Tilsett smøret i terninger og elt videre i ca. 7 minutter. Legg et kjøkkenhåndkle over bollen og la deigen heve i ca 45-60 minutter, eller til den har blitt dobbelt så stor.

