Baguetter

Fine baguetter er en fransk spesialitet. Baguette betyr pinne på fransk, og er et hvitt langt brød med sprø skorpe og myk, luftig kromme. Bruk det lyse brødet som middagsbrød med smør eller god olje, eller fyll brødet med salat og ulike påleggsvarianter.

Kilde: Opplysningskontoret for brød og korn. Foto: Opplysningskontoret for brød og korn/Studio Dreyer Hensley