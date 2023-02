Tilsett sukker og kardemomme og bland alt godt sammen. Hell over væsken. Bruk helst en kjøkkenmaskin og elt deigen i 5-10 minutter til deigen blir helt glatt og smidig. Dekk bollen med plastfolie og et kjøkkenhåndkle og la deigen heve til dobbelt størrelse.

Tilsett sukker og kardemomme og bland alt godt sammen. Hell over væsken. Bruk helst en kjøkkenmaskin og elt deigen i 5-10 minutter til deigen blir helt glatt og smidig. Dekk bollen med plastfolie og et kjøkkenhåndkle og la deigen heve til dobbelt størrelse.

Elt deigen sammen og rull den til en tykk pølse som igjen kjevles ut til et rektangel. Smør deigen med mykt smør og dryss over et jevnt lag med sukker og kanel. Rull deigen sammen som en rullekake.

Elt deigen sammen og rull den til en tykk pølse som igjen kjevles ut til et rektangel. Smør deigen med mykt smør og dryss over et jevnt lag med sukker og kanel. Rull deigen sammen som en rullekake.

Bruk en stor kniv og splitt rullen i to på langs, men la 2 cm være igjen slik at den henger sammen i den ene enden.

Bruk en stor kniv og splitt rullen i to på langs, men la 2 cm være igjen slik at den henger sammen i den ene enden.