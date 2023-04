17. mai - Våre beste oppskrifter

En god start på grunnlovsfeiringen

Grunnlovsdagen er en dag med mange tradisjoner knyttet til seg. For noen vil det være uhørt å ikke møte venner til en tidlig 17. mai-frokost bestående av bobler i glasset og koldtbordsdugnad. Andre tar en rask skive før det bærer avgårde til barnetog, pølser, is og tombola. Dersom du er i tvil om hva du skal kokkelere for anledningen, har vi samlet mange raske og enkle oppskrifter som gjør seg til morgenmaten. Slik kan du bruke tiden som er til overs til å stryke bunadsskjorta for eksempel. Du kan også finne desserter og kaker til 17.mai - og mange varianter av pavlova!

17.mai: Drinkene som smaker

Noen gode bobler er sjeldent å forakte, men om du ønsker andre smaker i glasset er det mange smakfulle drinker du enkelt kan lage under 17.mai-feiringen. Mimosa er en klassiker til frokostbordet, men også bellini og apperol spritz er velsmakende valg når du først skal starte dagen med en tår. Utover dagen kan kanskje en tradisjonell gin & tonic være fin å leske ganen med? Eller hva med en god mojito? Er du i det alkoholfrie hjørnet kan du også finne mange gode drinker uten prosenter.

Hva er 17.mai-mat, egentlig?

Ettersom 17.mai er en festdag, er det gjerne festmat som står på menyen. I dag kan det være nesten hva som helst, men det er noen retter som skiller seg ut. På frokostbordet står gjerne eggerøre, salater og andre småretter, mens til middag kan tradisjonsrike retter som rømmegrøt og spekemat stå på menyen. Dersom været tillater det kan du jo også fyre opp grillen og by på noe lekker grillmat? Uansett hva du skulle ønske å gå for kan du finne matinspirasjon til 17.mai på Godt.

Hvorfor feirer vi 17. mai?

17. Mai er også kjent som grunnlovsdagen, eller Norges nasjonaldag, og markerer at vi fikk vår egen grunnlov. Dette skjedde 17. Mai 1814, men grunnloven ble vedtatt dagen før, i følge Store Norske Leksikon. 17. Mai ble den signert og datert, og dette er grunnen til at vi feirer på denne datoen hvert år. Foruten å gå i tog, markerer vi gjerne nasjonaldagen med alt fra taler til sekkeløp, og selvfølgelig god mat og drikke.