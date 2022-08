Plommechutney

Plommechutney er nydelig til modne oster, krydrede indisk-inspirerte retter, andebryst, svinekjøtt, grillmat eller alt annet som har godt av et forfriskende og sødmefullt følge.

Fyller du chutneyen over på varme, rene glass med tett lokk (fylles helt opp), vil den holde seg fint i 2-3 måneder på et kjølig sted.