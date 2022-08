Pho med biff

Skyll bibringen godt i rennende kaldt vann, «vask» vekk alle rester av blod og spon. Ha bibringen over i en romslig kjele. Hell over 3 l kaldt vann og dryss over saltet. Gi det et sakte oppkok og la det koke godt i et minutt. Senk varmen og skum vekk alle tegn til grums, skum og urenheter som har samlet seg på overflaten. Etterfyll med vann slik at du er tilbake til utgangspunktet (cirka 3 liter).