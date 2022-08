Varm en stor stekepanne og fres løken gyllen og mør i en blanding av smør og olje. Hell løken over i en passende gryte. Stek soppen i samme panne, krydre med salt og pepper og hell soppen over i gryten.

Varm en stor stekepanne og fres løken gyllen og mør i en blanding av smør og olje. Hell løken over i en passende gryte. Stek soppen i samme panne, krydre med salt og pepper og hell soppen over i gryten.