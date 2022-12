Sushiris

Ha alle ingrediensene til eddiklaken i en liten kasserolle. Varm opp under omrøring til sukkeret og saltet er oppløst. Avkjøl.

Ha alle ingrediensene til eddiklaken i en liten kasserolle. Varm opp under omrøring til sukkeret og saltet er oppløst. Avkjøl.