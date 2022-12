Hjemmelaget nigiri sushi

Her er nigiri sushi-en laget med laks, tunfisk, kveite og hummer.

Så enkelt kan du lage nigiri sushi hjemme på ditt eget kjøkken. For å lage sushi trenger du først å lage sushiris . Risen former du som rektangulære risklumper og topper med laks, tunfisk, kveite eller annen sjømat.

Sjømaten i oppskriften her er forslag. Du kan også velge dine personlige favoritter.

Viktig: Fisk som skal spises rå må være av topp kvalitet og skal fryses ned til -20 grader i 24 timer for å unngå parasitter. Fiskefileten skal også være skinn- og benfri, og helt fri for slintrer og blodrester.