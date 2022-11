Sylte med lune epler og syltet rødløk

Syltet rødløk

Rens og skjær løken i tynne skiver. Ha løken over på et passende sylteglass. Kok opp eddik, sukker og vann i en kasserolle. La det småkoke til alt sukkeret er oppløst. Tilsett en god klype salt og hell den varme syltelaken over løken slik at løken er dekket av lake.