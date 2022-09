Grillet camembert med varme fikener, honning og rosmarin

Det enkleste er å bruke en grillpanne. Varm pannen og legg osten i pannen. La den ligge et knapt minutt på den ene siden før du forsiktig snur osten og griller den et knapt minutt på den andre siden. Osten skal få tydelige grillstriper og bli myk i konsistensen, men pass på så den ikke ligger for lenge slik at den sprekker og ostemassen flyter utover i pannen.