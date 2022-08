Klassisk fårikål

Det er lett å lykkes med fårikål selv om du ikke følger oppskriften slavisk. Men velg kjøtt fra forparten på dyret (såkalte mindre edle stykningsdeler), kjøtt med bein og fett gir masse smak.

Noen liker å fylle på med kjøttrike skiver av lammelår i fårikål, men her sverger jeg heller til tykke gode skiver av bog. Det er en smakssak i likhet med mengden salt, hel sort pepper og mel mellom lagene.

Det er veldig fristende å fylle på med for mye vann fra starten av, men ikke gjør det. Kålen vil nemlig avgi masse væske underveis i kokingen. Skulle du likevel være redd for at det koker tørt bør du heller fylle på med en skvett etter behov.