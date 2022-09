Kålruletter med kjøttdeig

Det ligger mye omsorg i saftige, gammeldagse kålruletter: Pakket og rullet. En etter en. Man tenker kanskje at det høres litt traust ut, men det er helt tydelig at kålrulettens tid ikke er forbi, for hver gang jeg nevner dem er reaksjonene overveldende positive. Høyt elsket med andre ord.

Tips: Lag en saus av kraften/sjyen fra kålrulettene: Jevn kraften med en smør- og meljevning og gjerne også en fløteskvett. Juster smaken med salt, pepper og noen dråper sitronsaft. Tilsett hakket bladpersille og estragon før servering.