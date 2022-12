Fjord1s sveler

Fjord1s sveler var først å finne om bord på fergeselskapets ruter i Møre og Romsdal i 1971. Opprinnelig var svelene et dugnadsprosjekt fra de ansatte, men med årene utviklet skikken seg til et forventet serveringstilbud blant passasjerene. Fjord1s svelerøre er i dag landets mest kjente – så kjent at man kan kjøpe krus med oppskriften trykket på om bord på båtene.