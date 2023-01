Kir Royale

Den franske og populære drinken er oppkalt etter den franske katolske presten Félix Kir, ifølge The Kitchn . Han var opptatt av lokale varer og blandet derfor Créme de Cassis med en kortreist hvitvin. I senere tid har hvitvinen blitt byttet ut med champagne eller annen musserende vin.

Bartender Adrian Michalcik beskriver Kir Royale som en sofistikert champagne-cocktail og at den er et godt alternativ for de som ikke liker champagne fordi den oppleves som tørr.