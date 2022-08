«Coq au vin» - fransk kyllinggryte

Coq au vin er en klassisk fransk gryterett med masse gode smaker. Tradisjonelt sett lages coq au vin med hanekjøtt, men her er den seige hanen erstattet med mer tilgjengelige og saftige kyllinglår. Ta deg tid til marinering over natten for ekstra spenst i lårene.

Server kyllinggryten med potetstappe og godt brød.