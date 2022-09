Amerikanske cookies med sjokolade og potetgull

Her får du cookies med det lille ekstra! Amerikanske cookies med sjokolade og potetgull er søtt, salt og helt crazy. Dette er en Momofuku-inspirert oppskrift, hvilket er synonymt med cookies med mye rart i. Småkakene inneholder blant annet potetgull, finmalt kaffe, saltstenger og hakket Toffin, men liker du heller peanøtter eller kanskje salte, sprø gullfisk – putt det i. Det passer perfekt i denne oppskriften. Deigen skal hvile minimum en time før de stekes, og den puttes i ovnen rett fra kjøleskapet. Deigen kan du oppbevare kjølig i over en uke. Bare ta ut og stek når du får lyst på cookies. Ikke lag emnene for store på platen, da blir de bare brent i kanten uten å være gjennomstekt. Størrelsen bør være som flate bordtennisballer. Disse kakene ser kanskje ikke særlig lekre ut, men bare vent til du får smaken på herlighetene.