Skjær av «stilken» på auberginene og skjær auberginene i ½ -1 cm tykke skiver på langs. Legg skivene over på stekebrett med bakepapir og pensle skivene med olje. Dryss over en klype salt og bak aubergineskivene ved 180 grader til de blir myke og gylne, cirka 25 minutter.

Skjær av «stilken» på auberginene og skjær auberginene i ½ -1 cm tykke skiver på langs. Legg skivene over på stekebrett med bakepapir og pensle skivene med olje. Dryss over en klype salt og bak aubergineskivene ved 180 grader til de blir myke og gylne, cirka 25 minutter.

Lag den hvite sausen mens kjøttsausen putrer. Varm melken nesten til kokepunktet. Smelt smøret i en tykkbunnet kasserolle. Visp inn melet og la det frese under stadig omrøring i et par minutter. Visp inn den varme melken. Visp hele tiden for å unngå klumper. La sausen koke videre under stadig omrøring i ca. 5 minutter eller til den er tykk og deilig.

Lag den hvite sausen mens kjøttsausen putrer. Varm melken nesten til kokepunktet. Smelt smøret i en tykkbunnet kasserolle. Visp inn melet og la det frese under stadig omrøring i et par minutter. Visp inn den varme melken. Visp hele tiden for å unngå klumper. La sausen koke videre under stadig omrøring i ca. 5 minutter eller til den er tykk og deilig.