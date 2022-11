Energikuler med havregryn og kokos

Tips: Tilsett de smakene du vil for å lage mer spennende energikuler. Det går for eksempel fint an å bytte ut dadlene med en moden banan. Bytt ut havregrynene med bokhvetegryn. Tilsett chiafrø for enda mer næringsrike energikuler. Det er også godt med en skvis appelsinsaft. Prøv deg frem!