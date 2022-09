Klassiske skoleboller

Vaniljekrem

Hell melken i en kasserolle og tilsett halvparten av sukkeret. Skrap ut frøene fra vaniljestangen. Ha frøene over i melken og kok melken sakte opp.

Hell melken i en kasserolle og tilsett halvparten av sukkeret. Skrap ut frøene fra vaniljestangen. Ha frøene over i melken og kok melken sakte opp.