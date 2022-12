Soppschnitzel

Kutt soppen i skiver på cirka 2 cm. Bland sammen sitronskall, soyasaus, honning, tangpulver og olivenolje i en bolle og rør godt sammen. Ha væsken i en plastikkpose og ha i soppen. Sug ut all luft fra posen og knyt igjen, la soppen marinere seg i en time eller to på kjøkkenbenken, eller i kjøleskap over natten hvis du har tid til det.