Amaretto sour

Lag sirup ved å gi sukker og vann et raskt oppkok til sukkeret har smeltet. Mengde kommer an på hvor mange drinker du skal lage. (Jeg lagde en sirup på 2 dl sukker og 1 dl vann.) Avkjøl i kjøleskapet.

Lag sirup ved å gi sukker og vann et raskt oppkok til sukkeret har smeltet. Mengde kommer an på hvor mange drinker du skal lage. (Jeg lagde en sirup på 2 dl sukker og 1 dl vann.) Avkjøl i kjøleskapet.