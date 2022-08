Surdeigsstarter av Skillebekk Surdeig

Dag 6

Fantastisk, nå har du laget din egen surdeigsstarter! Nå kan du ta flytetesten, det vil si å ta en teskje av surdeigsstarteren din over i et glass med vann for å se om den flyter. Hvis den flyter i vannet, så er surdeigsstarteren bakeklar. Hvis den er klar, kan du nå bruke den til å bake med, men det kan allikevel lønne seg å fortsette å mate den et par dager til før du går i gang. Dermed vil den fortsette å samle på gode bakterier, så lenge den blir matet, og stadig bli bedre etter hvert som den får stå og fermentere.