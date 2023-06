Tilbehør til grillmat - dette kan du lage

Tilbehøret er helt klart med på å løfte grillmaten. Et saftig grillet kjøttstykke blir fort noe annet med noen smakfulle følgesvenner som for eksempel poteter og saus. På samme måte som fisk på grillen blir tørt og kjedelig uten noe på si.

Tilbehør til kjøtt på grillen

Tilbehør til burger

Hjemmelaget burger er den ultimate sommermaten. Noen dager er det kanskje overskudd og tid for å bake hamburgerbrødene selv. Mens andre dager er karamellisert løk eller syltet rødløk det som skal til for å sette prikken under hamburgerbrødet.

Tilbehør til fisk

Fisk er enkelt og raskt å grille, og du kan nesten grille samme type fisk flere dager i uken og likevel få et nytt måltid for hver gang. Nøkkelen ligger i tilbehøret, her er det nemlig mange muligheter for å variere på smak.