Vårt beste tilbehør til ribbe

Husk for all del at de fleste anbefaler å krydre ribba i god tid før steking – gjerne flere dager i forveien. Planlegg derfor godt før du setter i gang.

Hva er vel ribba uten sausen? For å få en skikkelig god ribbesaus, er det viktig at du bruker stekesjyen som dannes under tilberedningen av ribba. Tilsett gjerne også litt av det smeltede fettet for å få skikkelig ribbesmak.