Det beste tilbehøret til kalkun Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Stuffing, saus og salater – løft kalkunmåltidet til nye høyder med tilbehør for enhver smak.

For mange er det å servere en helstekt kalkun forbundet med en skikkelig fest: Både på nyttårsaften og under Thanksgiving er den store fuglen et klassisk valg.

Vi vil dog slå et slag for å servere kalkun flere ganger i løpet av året, rett og slett fordi det er utrolig godt. For eksempel i form av helstekt kalkunfilet.

Enda bedre blir det hvis du serverer det med nydelig tilbehør, som saus med fløte og hvitvin, saftig stuffing, noen gode ovnsbakte grønnsaker eller en deilig søtpotetgrateng.

Stuffing er kanskje ikke så kjent her til lands, men det er et smakfullt tilbehør som absolutt burde løftes fram i lyset.

Direkte oversatt betyr stuffing «fyll», og det er nettopp det det er: En blanding av for eksempel kjøtt, brødbiter og tørkede frukter man fyller kalkunen med før man steker den.

En litt enklere metode er å lage stuffingen i en separat form. Da risikerer du ikke at stuffingen er for lite stekt, mens resten av kalkunen er serveringsklar.

En god fløtesaus må jo være noe av det beste som finnes. Begge sausene inneholder kylling- eller kalkunkraft, så hvis du ikke ønsker å bruke innmaten i sausen, kan du bytte ut kraften med for eksempel buljong.

En dæsj hvitvin gir en god smakspiff, og løfter sausen til et nytt smaksnivå.

Hva er vel et måltid uten poteter? Noe av det beste som finnes, må være å mose poteter på tallerkenen og helle masse, masse saus over. Hvitløk og timian løfter disse potetene til et nytt nivå, og smaker fortreffelig med kalkunen.

I USA under Thanksgiving serveres gjerne den helstekte kalkunen med en søtpotetgrateng toppet med – hold deg fast – marshmallows. Det høres kanskje rart ut, men rykter sier at det smaker helt fantastisk.

Hvis du er lysten på noe litt mer klassisk, kan kanskje potetmos gjøre susen.

Gratinerte, ovnsbakte, servert som puré – grønnsaker kan serveres på utallige måter.

Rotgrønnsaker smaker kjempegodt til kalkun, både ovnsbakt med sitron, eller gratinert med litt ost på toppen for en ekstravagant smaksopplevelse.

Vi må også slå et slag for rosenkålen. Den lille kålen behøver ikke bare å kokes fra frossen form. Kjøper du fersk rosenkål, er det kjempegodt å steke den i pannen med litt honning for ekstra sødme, eller å ovnsbake dem før de serveres vendt i et lite drypp balsamicoeddik.

For mange er det et «must» å servere waldorfsalat til kalkunmiddagen. Dette er en klassiker som består av oppdelt frukt og en søt og syrlig dressing av kremfløte og majones. Men vi har også laget en variant uten majones for deg som ønsker en litt lettere waldorf.

En god kalkunmiddag kan fort bli litt mektig, og da kan det være godt å balansere det hele ut med en god og frisk salat: Rødkålsalat med klementiner og rosenkål er et fargerikt element som gir krønsj. Vi kan også anbefale spinat- og sitrussalat med granateple for et syrlig hint.