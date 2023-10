Thanksgiving: Dette kan du lage

Det finnes flere måter å tilberede helstekt kalkun på for å få et saftig resultat. Under finner du oppskrifter med to ulike metoder signert kokk Lise Finckenhagen: Den ene er fylt med et kryddersmør under brystskinnet samtidig som den også pensles med smeltet smør underveis i stekingen. Mens på den andre varianten er hele fuglen lagt i salt- og sukkerlake før steking. Til felles er at begge trenger stell, omsorg og kjærlighet underveis i stekingen.